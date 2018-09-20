Слетела с карусели и приземлилась на спину: Фреймут травмировалась во время сьемок шоу

20 сентября 2018, 13:39

Ведущая не смогла удержаться в кресле.

Оля Фреймут
Оля Фреймут травмировала спину / https://www.instagram.com/oliashow/

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут сильно травмировалась во время съемок выпуска своей программы "Оля".

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась видео, как она с певицей Tayanna начали играть в "Круть верть", где звезд быстро раскрутили на карусели. На большой скорости ведущая соскользнула с кресла и свалилась на пол, ударившись спиной.

"Сегодня на съемках шоу сильно повредила спину. Tayanna, прости, что заставила тебя поволноваться", - написала под роликов Фреймут.

Ролик собрал более 40 тысяч просмотров, подписчики знаменитости посоветовали Фреймут беречь себя, и не рисковать на шоу.

Ранее Ольга Фреймут обманом заманила волонтера на шоу, и назвала ее хейтером.

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Ольга Фреймут
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