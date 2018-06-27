"Ужасное чувство унижения": Ольга Фреймут обманом заманила волонтера на шоу, и назвала ее хейтером

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут "влипла" в очередной скандал.

Одесский волонтер и одна из основателей книжного блога об украинских книгах "Экземпляры" Евгения Завалий на своей странице в Facebook рассказала о том, что 10 недель назад она написала комментарий к посту политического обозревателя Романа Шрайка об Ольге Фреймут, а на днях она стала жертвой обмана самой ведущей.

Завалий отметила, что ее комментарий не был хейтерским – она обеспокоена содержанием книги Фреймут, и чему та учит новое поколение.

"Если бы мой комментарий был хейтерский, то я бы написала "Оля – кон*енная". Но я обеспокоена результатами будущих выборов и ценностями современного украинского общества. Ведь люди, которые верят, что написанное в книге Оли — это нормально, например, что настоящая леди не может есть чеснок или ходить в туалет, а плакать можно только при мужчинах, которые могут что-то за это дать и т.д., являются избирателями с достаточно низким политическим и социальным интеллектом. Более того, считаю, что книга плохо влияет на девушек-подростков, подталкивает их к анорексии", — пишет она и отмечает, что тут же забыла о написанном.

Завалий пригласили на программу "Абзац" на "Новом канале", чтобы обсудить книгоиздание и связанные с ним волонтерские проекты в регионах страны. Завалий рассказывала о своем проекте "Экземпляры", Лине Костенко, и "Интернате" Сергея Жадана. Но тут ей дали в руки книгу Фреймут, о которой она оставила комментарий, и внезапно с четырьмя камерами появилась сама ведущая.

"И вдруг они дали мне в руки книгу Оли Фреймут и спросили, что я о ней думаю. Поверьте, это нелегко перейти с Жадана на Фреймут сразу. Я честно начала рассказывать, почему "Экземпляры" не рекомендовали бы эту книгу. И вдруг зашла Оля с четырьмя телеоператорами, которые начали над нами смеяться. А Оля показала мой комент и сказала, что она любит всех хейтеров и полезла обниматься. Если честно, эта минута — это ужасное чувство унижения, я на самом деле на какое-то время почувствовала себя на месте премьер-министра из сериала "Черное зеркало", когда его шантажом заставили в прямом эфире заниматься сексом со свиньей — так противно это все было", — отметила Завалий.

По словам Завалий, она все-таки сказала Фреймут, что думает о ее книге, но та ее не слушала, и попыталась натянуть на волонтера свою кепку, затем и вовсе обнять.

"Я не знаю, о каких стандартах телевидения можно здесь говорить. Шантаж, обман, унижение, психические расстройства, и, на самом деле, это все было очень смешно. Но я хочу, чтобы вы подумали об ответственности перед обществом за тот продукт, который сегодня предлагают украинским зрителям", — подчеркнула Завалий.

В Сети взмутились таким поступком ведущей, кто-то даже предложил подать на нее в суд за психологическое изнасилование.

Напомним, ранее в соцсети появилось гневное сообщение с фото, на котором запечатлена Фреймут в окружении съемочной группы под Верховной Радой. В руках у телеведущей корзина с котятами, которых она пыталась раздавать депутатам. Позже Фреймут назвала причину раздачи котят под парламентом.