Евровидение 2019: все, что известно о песенном конкурсе

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Аиве, Израиль / Фото: eurovision.tv

На Евровидении-2018 победу Израилю принесла певица Нетта Барзилай с зажигательной песней Toy, таким образом, выборов право на проведение песенного конкурса в Тель-Авиве в 2019 году.

Главред собрал все, что известно о песенном конкурсе: когда и где смотреть, какие страны будут представлять свои композиции, и почему Украина не будет участвовать в этом году.

41 страна будет участвовать в конкурсе. В этом году отказалась от участия Болгария по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора.

В Евровидение 2019 первый полуфинал выступят 17 участников: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

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За право попасть в финал, в Евровидение 2019 второй полуфинал будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

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В финале кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция и страна-хозяйка конкурса в этом году – Израиль.

Евровидение 2019: дата

В этом году Евровидение 2019 будет проходить три дня. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а вот выбирать победителя конкурса зрители и жюри будут 18 мая.

Евровидение 2019: смотреть онлайн

В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Прямые эфиры все три дня: 14, 16 и 18 мая состоятся в 22.00 в Тель-Авиве, Израиль.

Кроме того, прямая трансляция конкурса состоится на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Евровидение 2019 Maruv: почему Украина не едет на песенный конкурс

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv (Анна Корсун), которая спела песн. Siren song, обойдя группы Freedom Jazz (второе место), и Kazka (третье место).

Maruv раскритиковали из-за того, что она гастролировала в России, и собиралась дать свой первый сольный концерт в Москве.

Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 из-за "кабального" контракта, который ей предлагала НОТУ.

Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka, отказались ехать на шоу, и 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

Евровидение 2019: как голосовать

В связи с тем, что Украина не отправила своего участника на песенный конкурс, жители нашей страны лишены права голосования.

НОТУ будет проводить лишь трансляцию конкурса. Кроме того, в случае победы России на Евровидении-2019, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания пообещал, что Украина не поедет на Евровидение.