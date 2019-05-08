"Машина в хлам": скандальный украинский певец разбился в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских / instagram.com/max_barskih

Эпатажный и скандальный украинский певец Макс Барских разбился в ДТП в Лос-Анджелесе.

Об этом артист сам сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото разбитого автомобиля.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все что имеете и всех кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасет вашу жизнь! – подписал фото Макс Барских.

Певец уточнил, что с ним всё в порядке, и он понял, "почему это произошло, и освоил урок".

Фанаты поддержали певца в комментариях.

"Какой Ужас! машина почти в хлам!!!! У тебя сильный ангел Хранитель это просто предупреждение осмыслить ту ситуацию к которой тебя привела эта!!!!(( Надеюсь с тобой всё хорошо Коля??? Тебя очень многие хотят увидеть и услышать, и приехать на твой концерт, тебя очень любим!!!! Ты нужен нам как глоток свежего воздуха родненький", - прокомментировала фото olgaborodkina1968.

"Меня прям так и колотится все внутри,аж слезы на глазах..увидев это....так хочется вас обнять...Славу богу что с вами все хорошо,пожалуйста берегите себя...надеюсь никто не пострадал,все живы", - написала unearthly1985.

Макс Барских разбился в ДТП / instagram.com/max_barskih

Но нашлись и те, кто не увидел в данном ДТП повода для переживаний.

"Думаю, для начала стоит посмотреть фото машин после ДТП, водители которых были на грани. А потом уже можно было б публиковать оторванный бампер со слегка деформированным капотом", - высказалася marinkin_i

Ранее неадекватная фанатка накинулась на Макса Барских, едва не сорвав концерт: курьезное видео.