Затанцуй мое сердце в клочья: неоновая Миша Романова представила ретро-видео на песню Лунная

Миша Романова выпустила лирик-видео / Пресс-служба

Экс-солистка группы ВИА Гра Миша Романова представила ретро-видео на песню Лунная.

Друг детства Романовой Макс Барских не только помогает певице в ее сольном старте в рамках своей музыкальной лаборатории Berega Music, но и сам вдохновляется своей протеже.

"Я влюблен в тембр голоса Миши за его уникальную способность перемещать слушателя в пространство, где нет суеты и всего того, от чего мы хотим укрыться. Эту песню мы создавали с большой любовью и трепетом", - такую подпись певец оставил под обложкой сингла Романовой.

Песня Лунная - о мгновении, которое останется в памяти навсегда. В ней вся безмятежность и отчаяние влюбленных душ. Когда за каждый вздох, каждый взгляд, каждое мгновение рядом можно отдать абсолютно все.

"Макс написал ее для меня, находясь в Америке. Когда я получила демо, то переслушивала по кругу много раз. Каждый раз удивляясь, насколько точно он передал в этой песне все оттенки моих чувств", - говорит Миша Романова.

Песня Лунная написана в соавторстве с Ana Baston, которая также является соавтором песни Макса Барских Неземная.

Итогом месячного пребывания Миши Романовой в Лос-Анджелесе стало лирик-видео на песню Лунная: большая часть съемок проходила в Калифорнии, где последние несколько лет обитает и создает музыку Макс Барских. А часть - в Киеве, в одном из столичных павильонов.

По задумке Макса Барских, каждая работа Миши Романовой призвана раскрывать определенную грань ее личности: если в Makeup певица предстает перед аудиторией эмансипированной холодной дивой, то видео и песня Лунная, напротив, светится романтикой первых серьезных отношений, отсылающих к эпохе диско.

Выпускающим лейблом Миши Романовой является Sony Music Entertainment.

Ранее Миша Романова представила сольный клип.