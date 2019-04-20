Провокационно и откровенно: экс-ВИА Гра Миша Романова представила сольный клип

Миша Романова представила свой сольный клип / Пресс-служба

Экс-солистка группы ВИА Гра Миша Романова представила свой первый сольный релиз на песню Makeup.

Makeup - премьерный трек из будущего сольного альбома певицы. Одновременно с песней состоялась премьера клипа на YouTube-канале Berega Music . Отметим, что продюсером артистки и режиссером клипа стал украинский певец Макс Барских, с которым ей приписывают роман.

"Я очень хотел, чтобы первым, кого я выпущу под ее (творческой лаборатории) крылом, стал близкий мне человек, с которой мы начинали взрослую жизнь. Для меня важно говорить "спасибо" тем, к кому я испытываю благодарность. В процессе создания материала для Миши Романовой мы испытали всю палитру эмоций за все 15 лет нашей дружбы: мы смеялись, ругались, плакали, молчали, прощали и прощались… И все это было честно и от любви", - отметил Барских.

Миша Романова предстала в клипе в идеальной форме / Пресс-служба

В ролике нежная субтоновая манера исполнения Миши получает контрастную визуализацию – певица предстает в образе холодной эмансипированной дивы скандинавского типа, отсылающего зрителя к золотой эпохе Голливуда.

В провокационном клипе Романова предстала с новым цветом волос – она перекрасилась в блондинку, блестящем боди, которое подчеркивало ее стройную фигуру, и с экстремально глубоким декольте.

Ранее экс-ВИА Гра Анастасия Кожевникова презентовала свой первый сольный клип.