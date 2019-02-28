Экс-"ВИА Гра" презентовала свой первый сольный клип

Анастасия Кожевникова представила сольуню песню / https://www.instagram.com/anastasiakozhevnikova/

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова выпустила lyric video﻿ под названием "Любить тебя".

Ролик появился на официальном YouTube-канале артистки. Украинский клипмейкер Инна Грабар смогла в видео показать певицу с незнакомой зрителям стороны и передать на экране эмоции песни.

Лирическая песня "Любить тебя" родилась еще в 2015 году во время переживаний из-за ссоры с любимым человеком. Прежде, чем прозвучать в эфирах радиостанций и плейлистах слушателей, трек прошел множественные трансформации: восемь месяцев работы, несколько аранжировок и два соавтора текста, в числе которых и бывшая коллега Анастасии Кожевниковой по участию в группе "ВИА Гра" и близкая подруга Миша Романова. Только спустя 4 года артистка выпустила сингл, почувствовав, что именно он должен стать первым в новой творческой жизни.

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