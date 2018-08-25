Солистка "ВИА Гры" вышла замуж: яркие фото со свадьбы

Анастасия Кожевникова вышла замуж за возлюбленного / instagram.com/anastasiakozhevnikova

Солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова 24 августа вышла замуж за возлюбленного Кирилла.

Фото со свадьбы появились на страницах в Instagram зведных гостей: телеведущей Кати Осадчей, коллеги Насти по коллективу Эрики Герцег и экс-"ВИА Гры" Миши Романовой.

Для торжества Настя выбрала платье молочного цвета с длинным шлейфом, с оголенными плечами, и длинную фату, украшенную кружевом.

Свадьба прошла в одном из загородных комплексов Киева, ведущим церемонии стал Григорий Решетник.

Ранее Анастасия Кожевникова покрасовалась в свадебном платье, фото.