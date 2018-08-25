Солистка "ВИА Гры" вышла замуж: яркие фото со свадьбы

Артистка и ее жених откладывали церемонию больше года.
Солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова 24 августа вышла замуж за возлюбленного Кирилла.
Фото со свадьбы появились на страницах в Instagram зведных гостей: телеведущей Кати Осадчей, коллеги Насти по коллективу Эрики Герцег и экс-"ВИА Гры" Миши Романовой.
Для торжества Настя выбрала платье молочного цвета с длинным шлейфом, с оголенными плечами, и длинную фату, украшенную кружевом.
Свадьба прошла в одном из загородных комплексов Киева, ведущим церемонии стал Григорий Решетник.
Ранее Анастасия Кожевникова покрасовалась в свадебном платье, фото.