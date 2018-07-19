"Совсем скоро этот день": солистка группы "ВИА Гра" покрасовалась в свадебном платье, фото

Солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова поделилась с фанатами снимками в свадебном платье.

На своей странице в Instagram певица сообщила о том, что выбирает себе наряд на главное торжество – с женихом Кожевникова обручилась еще в марте прошлого года.

"Совсем скоро... этот день. Как вы думаете, какое оно будет? Мое платье", - подписала фото певица.

Подписчики "закидали" артистку десятками пожеланий и комплиментов, отметилась и бывшая коллега певицы Миша Романова – она написала комментарий "Красивая".

"Вы будете самая красивая в свадебном платье", "Вы такая красивая! Будьте счастливы", "Шикарная Настя в красивом платье", "Принцесса из сказки", - писали юзеры.

Ранее Меладзе официально представил новую солистку "ВИА Гры".