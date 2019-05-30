"Была бы похожа на шарпея": Слава из Неангелов рассказала, что она поменяла в своей внешности

30 мая 2019, 02:54

Певица откровенно рассказала об уколах красоты и пластических операциях.

Слава Каминская
Слава Каминская рассказала, что меняла в своем внешнем виде / Instagram Славы Каминской

Украинская певица, участница группы НеАнгелы Слава Каминская откровенно рассказала о походам к хирургу и уколах красоты.

Певица в передаче Зірковий шлях в ​​рубрике Кофе с перцем на канале Украина призналась, что сделала две пластические операции – увеличила грудь и ринопластику (коррекция носа).

"Каждая женщина хочет чувствовать себя уверенной. Если чего-то не хватает для уверенности, а мне не хватало тогда обьема. Где природа отдохнула, нам всегда поможет доктор. Ну и нос на сдачу", - отметила певица.

Слава Каминская
Слава Каминская до и после пластических операций / instagram.com/babaslavka

Кроме того, артистка пытается сохранить молодость уколами ботулотоксина, которые ей делает раз в полгода муж – известный пластический хирург Эдгар Каминский.

"У меня настолько развита мимика, то я была бы сейчас похожа на шарпея, если бы я этого не делала", - отметила Каминская.

Слава поддерживает свою фигуру благодаря регулярным занятиям в спортзале, а также ей удалось сбросить лишний вес с помощью интервального голодания – она кушает с 12 до 18 часов, в остальное время спасается чаями, и перед началом процесса похудения при росте 173 см, весила 56,5 кг, сейчас вес опустился до 53 кг.

Ранее Слава Каминская похвасталась сексуальной грудью.

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НеАнгелы Слава Каминская
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