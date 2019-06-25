Я в любви: Ани Лорак представила песню про нового любовника

Бросившая мужа-изменщика Ани Лорак написала песню Я В Любви для своего любовника, который младше нее на 14 лет.
Ани Лорак презентовала новый сингл Я в Любви, который явно посвящает всех в ее отношения с новым любовником, который когда-то жил с другой певицей - TAYANNA.
"Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню Я в любви. Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит жить, а не существовать", - написала про свою песню Каролина Куек, которая недавно развелась с мужем.
Поклонники, которые уже оценили песню, пишут ей свое мнение, которое сильно разделилось.
"Рифма теперь не нужна?", "Каролина, голос лучше всех, почему такую муть поешь?! Лобода, со своим средненьким вокалом гораздо интереснее. Чувствую и в этом году все премии заберет как лучшая певица...", "Супер", "Не зацепила,не тронула,не зашла,даже не дослушала", "Скучные в последнее время у Каролины песни, и на драйве почему-то экономит. Каролина, Вы талантливая певица, и можете значительно больше, чем тусклые песенки-однодневки. "Солнце", "Обними меня крепче", "Уходи по-английски", "На грани боли", "Разве ты любил" - именно такой репертуар демонстрирует Ваши сильные стороны. Жду хитов в ближайшем будущем!", "Песня проходная, но хоть можно порадоваться за вас)", "Песня легкая и простенькая. Хитом увы не будет, ей не хватает "глубоких" слов. Всю песню припев и вытягивает, да и на концертах её будет непросто петь", - пишут поклонники.
Тем не менее, много людей довольны ее исполнением, и некоторые пишут, что эту песню она, наверное, посвятила новому парню.
Я в любви Ани Лорак слушать онлайн хит: