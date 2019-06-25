Я в любви: Ани Лорак представила песню про нового любовника

25 июня 2019, 14:34

Бросившая мужа-изменщика Ани Лорак написала песню Я В Любви для своего любовника, который младше нее на 14 лет.

Ани Лорак
Ани Лорак Я в любви: новая песня певицы / Instagram

Ани Лорак презентовала новый сингл Я в Любви, который явно посвящает всех в ее отношения с новым любовником, который когда-то жил с другой певицей - TAYANNA.

"Свершилось! Счастлива представить вашему вниманию мою новую песню Я в любви. Любовь - это моя религия. Любовь - это то, что наполняет мое сердце сейчас. Любовь - это то, ради чего стоит жить, а не существовать", - написала про свою песню Каролина Куек, которая недавно развелась с мужем.

Поклонники, которые уже оценили песню, пишут ей свое мнение, которое сильно разделилось.

Ани Лорак
Ани Лорак Я в любви: реакция / скриншот

"Рифма теперь не нужна?", "Каролина, голос лучше всех, почему такую муть поешь?! Лобода, со своим средненьким вокалом гораздо интереснее. Чувствую и в этом году все премии заберет как лучшая певица...", "Супер", "Не зацепила,не тронула,не зашла,даже не дослушала", "Скучные в последнее время у Каролины песни, и на драйве почему-то экономит. Каролина, Вы талантливая певица, и можете значительно больше, чем тусклые песенки-однодневки. "Солнце", "Обними меня крепче", "Уходи по-английски", "На грани боли", "Разве ты любил" - именно такой репертуар демонстрирует Ваши сильные стороны. Жду хитов в ближайшем будущем!", "Песня проходная, но хоть можно порадоваться за вас)", "Песня легкая и простенькая. Хитом увы не будет, ей не хватает "глубоких" слов. Всю песню припев и вытягивает, да и на концертах её будет непросто петь", - пишут поклонники.

Ани Лорак
Ани Лорак: Я в любви / скриншот

Тем не менее, много людей довольны ее исполнением, и некоторые пишут, что эту песню она, наверное, посвятила новому парню.

Ани Лорак
Ани Лорак раскритиковали за новую песню / скриншот

Я в любви Ани Лорак слушать онлайн хит:

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песня Ани Лорак
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