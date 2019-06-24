Push: KAZAKY и Алан Бадоев презентовали новый клип

KAZAKY представили новый клип Push / Badoev Team

Украинская группа KAZAKY представила новый клип Push, который доверила создавать Алану Бадоеву.

Прошло 3 года после распада группы KAZAKY, и коллектив, как и было обещано, возвращается на сцену в обновленном составе с клипом о свободе, толерантности и равенстве, о принятии и смирении, об открытости и смелости мысли, о том, как полюбить себя и понять окружающих.

Песня и клип PUSH – вторая по счету коллаборация Алана Бадоева и обновленных KAZAKY, с которой стартует перезапуск группы.

KAZAKY и Бадоев сняли новый клип Push / Badoev Team

Теперь в составе коллектива не четверо, а пятеро солистов. К основному составу проекта, в который ранее входили Артур Гаспар, Кирилл Сидоренко и Артем Лазарев, присоединились Влад Коваль и Евгений Гончаренко.

В новом клипе группы Алан Бадоев тардиционно попробовал кое-то новое, добавил кое-чего старого, и получил шикарный результат, и рассказал о своей работе.

KAZAKY - Push (feat. Gaspar) смотреть онлайн:

"Это видео мы создавали в очень близком контакте с Олегом Жежелем (продюсером и главным вдохновителем проекта). Олег поставил задачу – сохранить эстетику группы, но снять ее по-новому с учетом современных тенденций. В клипе KAZAKY предстают воинами свободы и любви. Большую лепту в динамическое и композиционное строение видеоклипа внёс Никита Кузьменко – оператор проекта. Но самое важное, что существенно обновило контекст группы – новые смыслы. Клип открыто говорит о таких вещах, как: свобода любви и самовыражения. Для этого мы использовали портреты парней, погрузив их в документальную эстетику", - объяснил Бадоев.

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