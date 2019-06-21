Balensiaga: Время и Стекло презентовала второй трек из нового альбома

Balensiaga: Время и Стекло песня онлайн

Время и Стекло песню Balensiaga поставили второй в своем новом альбоме, который выйдет в 2019 году.

Трек Balensiaga получил свое название в качестве отсылке к известному бренду обуви.

Позитив и Надя Дорофеева в песне обсуждают разные бренды одежды, которые якобы дарил парень своей девушке.

В песне упоминается множество известных мировых брендов, таких как Gucci, Prada, Michael Kors, но "гвоздем" трека стал французский бренд Balenciaga.

Время и Стекло / скриншот

Поклонники группы уже успели назвать песню хитом - "Это же просто хит", "Ребята, спасибо что взрывает классными песнями", "Хитяра", "Как всегда всё на высшем уровне очень люблю вас ВиС!", "Это хит моего лета", "Песня шикарная", "Вот это разрыв", "Очень круто", - пишут в комментариях.

Balensiaga Время и Стекло слушать онлайн песню:

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