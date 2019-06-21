Frankenstein: Британцы Editors представили клип, снятый в Киеве

Editors Frankenstein смотреть онлайн / скриншот

Играющая в стиле инди- и пост-панк рок популярная британская группа Editors презентовала снятый в Киеве клип на песню Frankenstein.

Видеоклип Editors имеет кадры, снятые на площади Победы, а также на левом берегу Киева на Позняках и парковке какого-то торгового центра.

Сюжет клипа, который снимали в Киеве просто - главный герой пытается вырыть из могил и реанимировать исполнительниц Baeonse і Sailor Twyft (аллюзия на Бейонсе и Тейлор Свифт).

Editors Frankenstein в Киеве / скриншот

Editors Frankenstein в Киеве / скриншот

Он вживляет память певицы в выкопанную девушку. Но когда та остается сама, то обнаруживает, что у нее был муж, которым пытается сделать главгероя.

Editors Frankenstein в Киеве / скриншот

В конце ролика он берется раскапывать еще одну могилу.

Editors Frankenstein смотреть онлайн клип:

Ранее Надя Дорофеева и Позитив выпустили новый клип VISLOVO, снятый на Троещине в Киеве.