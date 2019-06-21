Любовник Лорак попался на изменах и сбежал

Любовник Ани Лорак Егор Глеб бил жену / Instagram

Любовник Ани Лорак Егор Глеб, который младше нее на 14 лет, поднимал руку на свою бывшую жену, сбегал неизвестно куда, и совсем не занимается сыном.

Бывшая жена Егора Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом TAYANNA, рассказала о насилии в семье и расставании с мужем в интервью Славе Демину на шоу Слава+.

Егор был женат на сестре Миши Марвина Татьяне Решетняк, которая родила ему сына Даниэля.

Егор Глев во время брака позволял себе поднимать руку на певицу, часто пропадал неделями "по делам" и в один прекрасный момент стал собирать вещи, чтобы уйти.

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"Мы прожили вместе три года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась: он по-другому относится к жизни, хочет пожить для себя, все попробовать. Когда Егор стал надолго пропадать, я поняла — что-то не так. Мог уехать на неделю в Одессу, оставив меня одну с малышом. Не чувствовал ответственности за семью. В один прекрасный день он собрал вещи, а я сказала: "Да, так лучше, потому что пока ты со мной, я рассчитываю на твою помощь. Лучше уж полная ясность"", - рассказала она.

TAYANNA рассказывает, что даже после расставания с Егором, про сына он вспоминает время от времени - прилетает со словами, что это же его сын, его Вселенная, а потом пропадает на полгода. При этом девушка сказала, что все понимает - у Егора такой образ жизни, он еще хотел погулять, и еще не нагулялся.

Слава+ TAYANNA рассказала о браке с Егором Глебом смотреть онлайн:

Певице Ани Лорак, с которой начал встречаться Егор Глеб, она пожелал счастья и хороших отношений, даже несмотря на их общее прошлое.

TAYANNA пожелала Ани Лорак счастья / скриншот

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