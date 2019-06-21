Снова пластическая операция: Ани Лорак напугала внешностью

Ани Лорак сделала пластику/ Instagram

Ани Лорак, которая подтвердила, что спит с рэпером Егором Глебом, неприятно удивила пользователей соцсети переменой во внешности из-за операций.

Певица попыталась повторить типичный тренд в Instagram, и сняться с губами дудочкой, но вместо этого у нее вышло нечто ужасное.

В ролике певица позирует на камеру в светлой обтягивающей белой майке и с собранными волосами. Лорак прокрутила камеру над собой, продемонстрировав лицо и грудь, скручивая в конце губы "уточкой".

Ани Лорак / Instagram

Но это у нее совершенно не вышло - все из-за предполагаемой пластической операции.

Основанием для этого стало то, что губы у нее оказались слишком "надутыми", якобы "перекачанными".

Ани Лорак / Instagram

А поклонники припомнили недавний случай, когда она решила показать фото бэкстейджа съемок нового клипа, и грудь у нее на фото оказалась просто гигантской.

Ани Лорак / Instagram

Тогда в сети несколько месяцев не утихал спор по поводу того, что Лорак увеличила себе грудь. Сама Каролина, естественно слухи отрицала.

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