Ани Лорак закрутила роман с мужчиной на 15 лет моложе: что о нем известно

Ани Лорак не сумела скрыть своего нового мужчину / instagram.com/anilorak

Украинскую певицу Ани Лорак вновь засекли с молодым незнакомцем, с которым ей приписывают роман.

Новое фото Лорак с 26-летним мужчиной выложили на Telegram-канале Только никому.

Нового избранника певицы зовут Егор Глеб, по старым записям на платформе Ask.fm можно вычислить, что ему недавно исполнилось 26 лет – а это значит, у них с артисткой разница в 15 лет.

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​Егор родом из Украины, раньше жил в Киеве. Сейчас парень работает саунд-продюсером компании Black Star и имеет тесные связи с экс-артистом компании Егором Кридом.

​Кроме того, Егор выкладывает фото с маленьким мальчиком, которого называет своим сыном. Однако, информации, которая подтверждает факт отцовства, нет.

Отметим, что раньше фанаты засняли на видео Ани Лорак с Егором, утверждая, что мужчина "ездит с Каролиной на мероприятия и репетиции, но рядом долго не стоит, чтобы не палиться".

Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака. Позже в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.

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