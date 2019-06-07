Новый бойфренд Ани Лорак попал на видео: певице не удалось скрыть возлюбленного

Ани Лорак приписывают роман с работником Black Star / instagram.com/anilorak

Фанаты засняли на видео нового возлюбленного скандальной украинской певицы Ани Лорак, которая в январе 2019-го года развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу.

Ролик был опубликован на Telegram-канале Только никому, на видео Лорак проводит репетицию номера для предстоящей премии Муз-ТВ. Рядом с ней стоит парень с бородой и черной кепке, которого называют новый бойфрендом певицы. Его имя неизвестно, но говорят, что он работает в компании Black Star.

Ресурс утверждает, что мужчина "ездит с Каролиной на мероприятия и репетиции, но рядом долго не стоит, чтобы не палиться".

Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака. Позже в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности.

Ранее стало известно, что Ани Лорак уволила коллектив и свалила в США.