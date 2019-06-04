Ани Лорак уволила коллектив и свалила в США

Ани Лорак перебралась в США / instagram.com/anilorak

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время живет и выступает в России и которой приписывают роман с Сергеем Лазаревым, распустила свой коллектив.

Певица приняла решение уволить концертного директора Михаила Успенского, его жену Екатерину, которая работала в качестве PR-менеджера, и администратора. Все они работали с Ани Лорак не один год, сообщает телеграм-канал Super.ru.

"В окружении звезды поясняют: Каролину Куек перестали устраивать финансовые схемы, по которым работал ее концертный менеджер. Одновременно с этим, у певицы существенно сократился концертный график - ближайшие выступления певицы намечены лишь на август",- говорится в сообщении.

Также стало известно, что в настоящее время Ани Лорак находится в США, где у нее якобы начинается "новая жизнь". Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.

Отметим, что в 2005 году Ани Лорак уже начинала новую жизнь - тогда она прекратила сотрудничество со своим гражданским мужем и продюсером Юрием Фалесой.

Напомним, ранее Ани Лорак шокировала фанатов "ботоксным лицом".

Также ранее Ани Лорак засветилась на премии в России.

Кроме того, ранее Ани Лорак рассказала о беременности.