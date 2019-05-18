"Ляшки то как раздуло": Ани Лорак рассказала о беременности

18 мая 2019, 12:23

Мысли о беременности не дают покоя Ани Лорак.

Ани Лорак хочет второго ребенка / instagram.com/anilorak

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переселилась в Россию, судя по всему, устала от одиночества. В начале года певица развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака. У пары родилась дочь София. Но Ани Лорак опять хочет ребенка!

40-летняя Ани Лорак внезапно заговорила о беременности и настоящем предназначении женщины. Популярность и слава – это не все, чего хочет Ани Лорак.

Певица, которой СМИ давно приписали бурный роман с российским певцом Сергее Лазаревым, разместила в своем Instagram фото с намеком на беременность. За 12 часов снимок собрал свыше 50 тысяч сердечек.

"Вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь – истинное предназначение женщины", - кратко, но многозначно подписала свое фото певица. 

Отметим, что на фото Ани Лорак позирует в непривычном для нее образе. Все привыкли, что певица то и дело выставляет на показ попу и грудь.

Ани Лорак сфотографировалась в куртке песочного цвета с разноцветными вставками, черном топе и спортивных штанах.

Вот так вот! Фанаты певицы получили очередную пищу для обсуждения и стали пристально выискивать на фото следы беременности. И, судя по всему, нашли. Ани Лорак точно готовиться стать мамой во второй раз.

"Ляшки то как раздуло", "Дарить жизнь? Вы беременны?", "А где Лазарев?", - донимают Лорак поклонники в Сети.

Напомним, ранее Ани Лорак (Каролина Куек) поделилась в Instagram фотографией, на которой покрасовалась в шелковой пижаме, и получила много комплиментов.

Фото, размещенное артисткой, за 8 часов собрало более 55 тысяч лайков.

Также ранее украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) впервые за долгое время показала своих родных братьев.

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Ани Лорак беременность новости России
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