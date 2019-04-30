Семейная прогулка: Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети фото с родными братьями

Ани Лорак показала своих братьев / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) впервые за долгое время показала своих родных братьев.

Фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram, оно набрало более 75 тысяч лайков и 400 комментариев.

"Семейное время!", - подписала кадр артистка, указав геолокацию – немецкий город Ганновер.

На снимке певица позирует в компании братьев - старшего Игоря и младшего Андрея. Лорак выбрала для прогулки по городу черные джинсы, куртку с принтом, темные кроссовки и вид без макияжа.

"Так приятно видеть вас в окружении братьев! Семья - самое важное, что есть у нас! Мы любим и ценим вас", "Красивая такая, милая и домашняя", "Какая вы прелестная без макияжа!", "Такие милые! Ваши защитнички", "Теплое фото в кругу семьи", - отреагировали на снимок поклонники.

Ани Лорак показала семейное фото / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак распекли за платье с высоким разрезом.