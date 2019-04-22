"Наряды все хуже и хуже!": Ани Лорак распекли за платье с высоким разрезом

22 апреля 2019, 14:21

Певица показала кадр со сьемок клипа на песню Я тебя ждала.

Ани Лорак
Ани Лорак покрасовалась в смелом платье / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) вызвала бурную реакцию фанатов снимком в смелом платье.

Фото исполнительница разместила на своей странице в Instagram, оно набрало более 75 тысяч лайков и более 700 комментариев.

Артистка запечатлена на фото в серебристом платье длины миди с высоким разрезом на бедре и прозрачных босоножках.

"#ятебяждала", - коротко подписала певица фото, цитируя название своей новой песни, на которую и был снят клип в этом образе.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок: одним образ певицы понравился, и они восхитились ее точеной фигурой, другие же распекли Лорак за платье.

"Какая же вы красотка, Каролина. Как ваш бывший муж мог посмотреть на другую?", "На себя совсем не похожа...", "Восхищаюсь вашей красотой, вашей силой, вашим чарующим голосом", "Наряды все хуже и хуже! Очень жаль, Вы были когда-то очень красивы, а теперь... Года идут, а вкус ухудшается", "Ого, здесь Вы не похожи на себя", - писали юзеры.

Ани Лорак
Ани Лорак покрасовалась в платье со сьемок клипа / instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак восхитила Сеть снимком в латексе.

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Ани Лорак
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