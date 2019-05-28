Получили самовары: украинские певцы засветились на премии в России

Макс Барских и Миша Романова посетили премию в Москве / Фото: Instagram/RU.TV

В Москве в Крокус Сити Холле состоялась церемония награждения премии российского музканала RU.TV.

Статуэтки в виде самовара получили украинские звезды-гастролеры. Фото опубликованы в Instagram RU.TV.

На музпремии отметились Ани Лорак, Светлана Лобода, Макс Барских вместе с экс-участницей группы ВИА Гра Мишей Романовой, певица Елка (Елизавета Иванцив) и Alekseev (Никита Алексеев).

Лорак появилась на премии в белоснежном платье с оголенными ногами и плечами.

/ Фото: Instagram/RU.TV

Лобода получила самовары в номинации Певица года и Кино и музыка. Она сфотографировалась в экстравагантном образе, держа в руках статуэтки и максимально разведя ноги в стороны.

/ Фото: Instagram/RU.TV

Певица Елка пришла на церемонию в наряде с полностью прозрачным верхом и длинной розовой юбкой. Она охотно позировала перед объективами телекамер.

/ Фото: Instagram/RU.TV

Певцом года выбрали Макса Барских. Он явился на церемонию в кожаных штанах и черном пиджаке с пайетками.

/ Фото: Instagram/RU.TV

Исполнитель Alekseev претендовал на победу в номинации Лучшее мужское видео с клипом на песню Навсегда. Певец сменил имидж, отрастив волосы. На премию он пришел в черно-белом наряде.

/ Фото: Instagram/RU.TV

Напомним, в Crocus City Hall в Москве прошла российская премия Жара Music Awards 2019, которую вручают за музыкальные достижения в 2018 году. На ней присутствовали и украинские звезды-гастролеры.