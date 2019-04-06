Лорак, Maruv и Тодоренко: украинские звезды зажгли на музыкальной премии в России

Марув выступила на музыкальной премии в России / instagram.com/eurovision.ua/

В Crocus City Hall в Москве прошла российская премия Жара Music Awards 2019, которую вручают за музыкальные достижения в 2018 году.

На церемонии награждения присутствовали не только российские звезды, но и украинские. Так, ведущей вечера в паре с шоуменом Максимом Галкиным была украинская телеведущая Регина Тодоренко.

Пришла за полученной статуэткой в номинации "Лучшее шоу" Ани Лорак. Для выхода в свет она выбрала черный комбинезон с глубоким декольте и открытыми плечами.

Певица Maruv осталась без награды, но это не помешало ей представить свой хит Siren Song, которым она победила на нацотборе Евровидения в Украине.

В номинации "Певица года" победила Светлана Лобода, явиться забрать статуэтку она не смогла из-за гастролей по Америке, поэтому поблагодарила за награду по видеосвязи.

Ранее Глюкоза ошарашила сеть полуголым видом на музыкальной премии.