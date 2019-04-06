"В стриптиз подалась?": Глюкоза ошарашила сеть полуголым видом

6 апреля 2019, 10:19

Артистка выступила в откровенном наряде на музыкальной премии.

Глюкоза
Глюкоза похвасталась идеальными формами / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) появилась в откровенном наряде на российской премии Жара Music Awards 2019.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась фото, на котором она позирует перед выходом на сцену в черном боди, которое оголяет в зоне декольте бюстгальтер певицы. Сверху артистка надела прозрачный комбинезон со стразами, дополнив образ босоножками и волосами, собранными в высокий хвост.

"Сегодня будет жарко!", - подписала фото артистка.

Кто-то из подписчиков обвинил Глюкозу в плагиате – мол, Бейонсе выступала раньше в подобном наряде. Но нашлись и те, кому откровенный образ артистки пришелся по душе.

"Удобно, купальник надел и вперед, на платье не надо тратиться!", "Пора в стриптиз...", "Красота какая! Горячая!", "На концерте Beyonce, почти тот же наряд и декорации! Copy/paste", "Сисяндрами своими надо перед своим мужем сверкать", "А эта бездарность безголосая в стриптиз подалась, туда ей и дорога", - писали юзеры.

Глюкоза
Подписчики назвали наряд Глюкозы вульгарным / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза показала, как целовалась с известной певицей, и взбудоражила Сеть.

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Глюкоза
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