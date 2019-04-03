Глюкоза показала, как целовалась с известной певицей, и взбудоражила Сеть

Снимок, опубликованный Глюкозой в соцсети, собрал десятки тысяч лайков.
Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала фотографию, на которой целуется со своей коллегой — Любовью Успенской, и взбудоражила Сеть.
Артистка поделилась снимком в Instagram после выступления Успенской в московском Крокус Сити Холле, фото за 13 часов собрало более 45 тысяч лайков.
На снимке исполнительницы запечатлены в платьях, взявшись за руки.
"Любонька… и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за прекрасный концерт, который ты нам подарила, за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!...", — отметила Глюкоза.
На фото по-разному отреагировали интернет-пользователи. "Фуууу", — написала ff.kate.adushkina. "Как-то противно, неудачное фото", — считает belka5671. "Так, Глюкоза, не совращай народ", — поделился мнением viktor_ursu_.
Ранее сообщалось, что Глюкозу обвинили в плагиате — якобы она надела очки, похожие на те, в которых украинская певица Светлана Лобода снималась в клипе SuperStar.