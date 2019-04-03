Глюкоза показала, как целовалась с известной певицей, и взбудоражила Сеть

Певица Глюкоза показала снимок, на котором целуется с Любовью Успенской / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала фотографию, на которой целуется со своей коллегой — Любовью Успенской, и взбудоражила Сеть.

Артистка поделилась снимком в Instagram после выступления Успенской в московском Крокус Сити Холле, фото за 13 часов собрало более 45 тысяч лайков.

На снимке исполнительницы запечатлены в платьях, взявшись за руки.

"Любонька… и снова целую тебя в губоньки. Спасибо за прекрасный концерт, который ты нам подарила, за твои песни и эксперименты, которых ты совсем не боишься!...", — отметила Глюкоза.

На фото по-разному отреагировали интернет-пользователи. "Фуууу", — написала ff.kate.adushkina. "Как-то противно, неудачное фото", — считает belka5671. "Так, Глюкоза, не совращай народ", — поделился мнением viktor_ursu_.

Ранее сообщалось, что Глюкозу обвинили в плагиате — якобы она надела очки, похожие на те, в которых украинская певица Светлана Лобода снималась в клипе SuperStar.