"Зачем у Лободы очки украла?": Глюкозу обвинили в плагиате

Глюкоза показала стильный образ / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию подписчиков.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в необычных красных очках и черном платье с огненным принтом.

Подписчики знаменитости разделились на два лагеря: одни обвиняли Глюкозу в плагиате – мол, она взяла идею фото с очками, которые были в клипе у Светланы Лободы SuperStar, другие же расхвалили за такой смелый образ.

"У Лободы в клипе такие же", "Очень красиво и сексуально", "На Лободе эти очки выглядели красивее", "Зачем у Лободы очки украла?", "Наташ, просто огонь! ", "Отдай очки обратно Лободе, плиз", - советовали юзеры.

☄☄☄? ? @aleksander_santo Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 2 Сен 2018 в 10:09 PDT

Ранее Глюкоза похвасталась снимком с известным юмористом.