"Копия Джей Ло". Глюкоза похвасталась снимком с известным юмористом

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сфотографировалась с Михаилом Галустяном / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена с известным шоуменом, юмористом и комедийным актером Михаилом Галустяном.

Фото было сделано на съемках комедии "Бабушка легкого поведения-2", говорится на странице артистки в Instagram.

"Ну, и кто тут серьезнее?", — подписала снимок исполнительница.

Фото за 19 часов собрало более 39 тысяч лайков, ряду интернет-пользователей Глюкоза показалась похожей на американскую актрису, певицу и танцовщицу Дженнифер Лопес.

"Копия Джей Ло", — считает surova_m. "Джей Ло))", — написала vika_kuanysheva. "Джей Ло!!! Один в один!!!", — поделилась мнением slado444ka.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сфотографировалась с Михаилом Галустяном / instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза в соцсети опубликовала фотографию, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.