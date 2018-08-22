"Девочка-пламя!!!". Певица Глюкоза покрасовалась в соблазнительном необычном платье

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала фото в соблазнительном необычном платье / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в необычном соблазнительном платье.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 42 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена в платье с ярким принтом и вырезом на спине.

"Не нужно бояться подъемов, падений и снова подъемов! Именно эти моменты делают нас сильнее и открывают новые возможности…) Главное, не забывайте отряхнуться от грязи и снова идти вперед", — подписала снимок Глюкоза.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Девочка-пламя…!!!", — написал khimik20182. "Какая вы красивая", — отметила talaevskayaolga. "Шикарная!", — считает katya_moss.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) показала фото в соблазнительном необычном платье / Скриншот с instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.