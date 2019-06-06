Муз-ТВ 2019: все, что нужно знать о музыкальной премии, номинанты

6 июня 2019, 11:49

Украинские звезды попали в 13 номинаций из 14.

Муз ТВ
Премия Муз ТВ пройдет 7 июня / muz-tv.ru

Российская премия Муз-ТВ, которая считается одно из самых престижных музыкальных премий в РФ, пройдет уже 7 июня.

17-е по счету масштабное событие состоится в не традиционном месте: если раньше церемония проходила в СК Олимпийский, то на этот раз раздавать заветные тарелки будут в московском Дворце спорта Мегаспорт.

Ведущими церемонии впервые за все ее годы существования станут 5 человек: Максим Галкин, Михаил Галустян, Александр Ревва, Лера Кудрявцева и Ксения Собчак.

Специальным гостем Премии Муз-ТВ 2019 станет мировая сенсация в популярной музыке – казахский певец Димаш Кудайбергенов.

Премия Муз-ТВ 2019: когда будет

Масштабная премия состоится 7 июня 2019 года, трансляция начнется в 19.00 вечера.  

Премия Муз-ТВ 2019: номинанты

Любопытно, что украинские исполнители представлены в 13 номинациях из 14, и посоревнуются за призы с именитыми российскими артистами.

Так, в категории Лучшая исполнительница номинированы сразу четыре украинки: Вера Брежнева, Светлана Лобода и Ани Лорак и Елка.

За звание Лучшего исполнителя будет сражаться с Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Сергеем Лазаревым и Леонидом Агутиным украинец Макс Барских.

В номинации Лучшая песня поборются сразу три украинских артиста: Светлана Лобода с песней  SuperStar, Макс Барских с песней Берега и группа Kazka с треком Плакала.

В категории Лучшее видео представлены две украинки: Светлана Лобода с клипом SuperStar и Ани Лорак с видеоработой на песню Сон.

В номинации Лучшая песня на иностранном языке попробуют победить Maruv и Boosin с треком Drunk Groove.

За звание Лучшей поп-группы сразятся украинские коллективы Время и Стекло и Artik & Asti.

В категории Прорыв года получить заветную тарелку попробует певица родом из Кривого Рога Мари Краймбрери.

За звание Лучший дуэт поборются Надя Дорофеева и Monatik с песней Глубоко.

За право именоваться Лучшим альбомом поборется Black Water Maruv.

В категории Лучшее концертное шоу будут сражаться сразу два украинских артистка: Ани Лорак с шоу Дива и Макс Барских с шоу Туманы.

В номинации Лучший хип-хоп/R'n'Bпроект посоревнуется с Элджеем, Бастой, Мотом и Feduk одессит Джиган.

Анна Седокова с песней Шантарам попробует получить заветную тарелку в номинации Лучшее женское видео

А вот Alekseev поборется за номинацию Лучшее мужское видео с видеоработой на песню Навсегда.

Единственная номинация, в которой нет украинских артистов, - Лучший рок-исполнитель. За победу в этой номинации будут бороться: Би-2, Диана Арбенина и Ночные снайперы, Ленинград, Мумий Тролль и Наргиз.

Ранее украинские артисты засветились на премии в России.

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