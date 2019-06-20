Лолита обстебала Лазарева за брутальное фото в сети

Лолита Милявская / Скриншот

Певица Лолита Милявская, жестко постебалась над Сергеем Ларавым, который недавно обложил матом Лободу.

На свой странице в Instagram он опубликовал фото с обнаженным торсом, но попытку казаться крутым обломала взявшаяся из ниоткуда певица.

"А как вы подготовили свое тело к лету?", - написал певец, добавив теги что это не фотошоп, на фото действительно он, и тд.

Сергей Лазарев / Instagram

Однако, одной из первых фото прокомментировала Лолита, которая двозначно написала:"Никак, смотрю на твое".

Пользователей соцсети это насмешило, и они поспешили добавить и своих приколов.

Лолита и Лазарев / Instagram

Почти вдвое младший нее Лазарев поубавил пыл, а в комментариях под ее записью пользователи соцсетей продолжили ее стеб над беднягой.

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"Лолита Милявская, у Вас круче) у Вас грудь больше", " Потрясающее чувство юмора", "как точно подметили, ответили за многих)", "Лолита Милявская, а стоило бы попробовать", "Лолита Милявская, каждый день думаю об этом )))", "Еще один Бог хэштегов", "Лобода в шоке".

Лолита комментарии / Instagram

Лазарев попытался как-то сохранить остатки достоинства, и опубликовал пару смайлов в ответ, но на этом у него словарный закончился, вероятно, из-за чрезмерного использования его на Светлане Лободе.

Лолита комментарии / Instagram

Он написал под ее комментарием пару смайликов - будто оценил ее шутку.

Но пользователи соцсетей не прекращают подкалывать Лазарева до сих пор.

Ранее стало известно, в чем не прав Лазарев, и почему он обложил Лободу матом.