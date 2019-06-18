Нашли виновника: почему Лазарев публично обложил матом Лободу на МузТВ-2019

Лобода даже не обратила внимание на ругань Лазарева / Instagram

Певец Сергей Лазарев сам поставил себя в очень неудобное положение на МузТВ, когда обложил матом Светлану Лободу. Из-за этого он так долго отказывался комментировать скандал.

Правду телеграм-каналу Super сообщил представитель МузТВ.

В скандал пришлось вмешиваться самому руководителю Арману Давлетярову.

"Действительно во время генерального прогона премии произошел неприятный инцидент, связанный с Сергеем Лазаревым. Сидя в зале во время репетиции Светланы Лободы, Сергей начал высказывать свои претензии режиссеру церемонии, а также сидящим вокруг, причем в весьма нелицеприятной форме", - сообщил источник издания.

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Когда начались оскорбления в сторону певицы, в ситуацию вынужден был вмешаться генеральный директор премии и канала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров.

"Он осадил Сергея в достаточно грубой форме — только так человек смог успокоиться. Понятно, что вся эта история раздулась до масштаба вселенского скандала. Хочется надеяться, что артисты подумают об этом, прекратят ругаться, а в качестве примирения споют дуэтом на следующей премии в 2020 году". - добавил он.

Ранее сеть поразил скандал на МузТВ-2019 - Сергей Лазарев обложил матом Светлану Лободу. и отказался что-либо объяснять.

Лобода в свою очередь порекомендовала все претензии и расспросы обращать к Сергею Лазареву.