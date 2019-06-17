"Люди такие странные": Лобода невнятно прокомментировала скандал с Лазаревым

Скандал между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым какой-то, право слово, скандал Шредингера - то был, то ли не был.
Украинская поп-певица Светлана Лобода, регулярно последние годы живущая и работающая в России, впервые дала публичный комментарий по поводу слухов о скандале с певцом Сергеем Лазаревым, якобы состоявшемся на вручении премий канала Муз-ТВ.
"Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные… И порой так странно себя ведут", — цитируют Лободу российские СМИ.
Напомним, по версии московских журналистов, скандал якобы произошел после того, как Лобода вернулась за кулисы с наградой — тарелкой за номинацию "Лучшая певица года". И именно там якобы Лазарев накинулся на нее и жестко обругал с фразами типа: "Ты что, ох...ла? Типа самая крутая?".