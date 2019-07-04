Говнище: укротительница пуант Волочкова с оскорблениями накинулась на людей

Анастасия Волочкова / Instagram

Шальная императрица с элементами графомании Анастасия Волочкова, известна тем, что неспособна принимать критику в свой адрес, снова отличилась бессмысленной и беспощадной выходкой.

Волочкова пожаловалась, на боль в ноге после репетиции, при этом так витиевато жалея себя, что могло показаться, будто она терпела неимоверную боль. По неизвестным причинам повелительница шпагатов решила открыть комментарии, которые у нее в Instagram отключены, и ожидаемо прочитала мнение обычных русских рабочих женщин по поводу своего нытья. Как ни странно, это спровоцировало у нее приступ драматизма, который вылился в истерическом поношении своих хейтеров.

"Я совершила жалкую попытку включить комментарии под одним постом, но понимаю, что этого делать не надо! Надо мне сохранять спокойствие от злыдень недолюбленных мужчинами и жизнью... Не дам вам более возможности на этой творческой странице изливать говнище пустых и безнадежных уродливых завистливых обсуждений. Отпишитесь, кто меня не любит! Вы мне безразличны. Потому что я вас знать не знаю. И не хочу. А люди (а не конченные моральные калеки), меня любят!", - заявила Волочкова.

При этом, комментарии и пост она писала ночью на 4 июля, а потом быстро зачищала, поэтому достоверно нельзя установить, что именно Волочковой так не понравилось в комментах, однако сами можете оценить ее пост, который якобы стал причиной критики со стороны подписчиков, которые не смогли понять ее тонкое душевное устройство и оценить полученную травму.

"Сегодня утром от боли в стопе я не могла на нее наступить.. Но я очень терпеливый человек по жизни и сила воли у меня врожденное качество. Собрав эту волю в кулак, я отправилась на репетицию в студию к тренеру Александре доработать поставленный ею номер. Я очень люблю мою профессию и поработать физически над своим телом. Оно у меня, правда все болит от непривычной нагрузки. Но музыка и творческий процесс подготовки к премьере помогают терпеть боль. Александра меня поругала сегодня за то, что она о случившемся вывихе моей стопы в узле узнала только из Инстаграм... Так я и не сказала ей вчера, почувствовав боль, потому что не хотелось отвлекаться на это, привлекать внимание к боли и останавливать репетицию", - написала Волочкова.

Напомним, совсем недавно выступление Волочковой отказались оплачивать из госбюджета Анапы, чем привели в ярость танцовщицу.