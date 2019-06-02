"В непростых условиях": выступление Волочковой отказались оплатить из бюджета Анапы

Анастасия Волочкова решила экспериментировать с выступлениями / https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Российская балерина Анастасия Волочкова показала в своем микроблоге фрагмент своего необычного выступления, которое она должна была представлять на открытии курортного сезона в Анапе.

"С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке. Поверьте, это очень сложно и рискованно!" – поделилась радостью балерина в Instagram.

Однако мэр Анапы Юрий Поляков решил отменить выступление Волочковой, потому что мероприятие собирались провести за счет бюджетных средств.

Представитель балерины изначально заявила, что не собирается предъявлять претензии властям Анапы из-за сорванного выступления. Однако впоследствии Волочкова обвинила мэра Анапы в пиаре за ее счет.

Ранее Анастасия Волочкова опошлила юбилейный концерт Пугачевой неуместными шпагатами.