"В непростых условиях": выступление Волочковой отказались оплатить из бюджета Анапы

Номер артистки сначала запланировали, а потом отменили.
Российская балерина Анастасия Волочкова показала в своем микроблоге фрагмент своего необычного выступления, которое она должна была представлять на открытии курортного сезона в Анапе.
"С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке. Поверьте, это очень сложно и рискованно!" – поделилась радостью балерина в Instagram.
Однако мэр Анапы Юрий Поляков решил отменить выступление Волочковой, потому что мероприятие собирались провести за счет бюджетных средств.
Представитель балерины изначально заявила, что не собирается предъявлять претензии властям Анапы из-за сорванного выступления. Однако впоследствии Волочкова обвинила мэра Анапы в пиаре за ее счет.
С замиранием сердца представляю, как этот номер я буду исполнять в Анапе на высоте 20 метров в крутящейся со скоростью клетке.? Поверьте, это очень сложно и рискованно!?? Но Николай Челноков уникальный режиссер и вселяет уверенность!???? его конструкциям более 15 лет! А номера его покупал Цирк дю Солей.?? Мне повезло с нашим тандемом! Балерина и Клоун.???♂️ Как же это завораживающе! И этот номер так же включен в наш спектакль, зрителями которого смогут стать жители и гости г.Анапа 9 июня в Городском театре.?? А позднее и в разных городах России и мира.? Мы репетируем по 6 часов каждый день, не жалея сил. В непростых условиях.. Но мы одержимы этой позитивной историей создания проекта, который принесет много радости людям!?? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк # балеринаиклоун #анапа
Ранее Анастасия Волочкова опошлила юбилейный концерт Пугачевой неуместными шпагатами.