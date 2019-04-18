"Позвали, чтобы поржать": Волочкова опошлила юбилейный концерт Пугачевой неуместными шпагатами

Анастасия Волочкова села на шпагат на концерте Аллы Пугачевой / instagram.com/volochkova_art

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила юбилей – 70 лет, 17 апреля дала в Кремлевском дворце грандиозный сольный концерт впервые за последнее десятилетие.

Во время исполнения новой песни Счастье напоказ, к Пугачевой на сцену неожиданно поднялась скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, и в кислотно-желтом брючном костюме дважды села на шпагат. Видео с вечера на своей странице в Instagram поделилась сама балерина.

"Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только, как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли "королевы шпагата", - похвасталась балерина.

Подписчики Волочковой назвали ее выход на сцену "ложкой дегтя в концерте", и всячески раскритиковали ее за похабное выступление.

"Почему стыдно мне?", "Парад уродов", "Мне одной кажется, что ее позвали, чтобы поржать?", "И тут позорище одно, как Алла вообще такое допустила? Ужас, пипец", "Ложка дегтя прям в этом концерте", "Как это пошло! Достигла своего апогея!", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева довела до слез новой песней на юбилейном концерте.