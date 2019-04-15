Алле Пугачевой-70: как менялась внешность Примадонны

Певица прошла путь от черных балахонов до дерзких мини-платьев.
Легендарная российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает 70-летие. Она выпустила более полутысячи песен, покорила своим тембром сердца миллионов и стала Примадонной российской эстрады.
За тем, как менялся стиль и образ артистки, на протяжении ее творческой карьеры следили множество поклонников. Главред предлагает вспомнить, как выглядела Пугачева с юных лет до сегодня.
Алла Пугачева в детстве
В школьные года Пугачева мало отличалась от своих сверстников: она носила классическую школьную форму: темное платье и белый фартук. Волосы были аккуратно причесаны, на них обязательно присутствовал бант. Кроме того, певица в старших классах носила очки, которые корректировали зрение.
Алла Пугачева в молодости
Уже в музыкальном училище певица она избавилась от очков, отрастила волосы, завивая их немного волнистые локоны, сделала модные тоненькие брови – и стала красоткой того времени. Артистка также вделала макияж с акцентом на губы.
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Алла Пугачева на сцене: путь от черного балахона к дерзким мини
В начале своей карьеры артистка активно экспериментировала с образами: то обрезала свои волосы, то вновь отращивала, наносила яркий макияж с разноцветными тенями, либо появлялась с минимумом косметики.
"Классический" образ Пугачевой появился в 2000-х: фанаты помнят Примадонну в балахонах разных оттенков черного с рукавами а-ля "летучая мышь" и в сапогах-ботфортах.
Вскоре певица стала появляться в просторных вещах, но уже пастельных цветов, и экспериментировала с романтичными и нежными образами.
Помог артистке отправить балахоны в чулан стилист певицы Алишер. Кроме того, певица, преодолев 50-летний рубеж решила заняться и фигурой: она сбросила около 20-ти килограммов. После этого Алла Борисовна снова вернулась к мини-платьям с зауженной талией.
После рождения детей в 2013 году Пугачева вновь сменила имидж: в ее гардеробе все чаще стали появляться образы в стиле глэм-рок и смарт кэжуал.
Алла Пугачева 2019
В 2019 году певица и вовсе забыла про балахоны, демонстрирует помолодевший и стильный вид. Артистка не стесняется показывать ноги в смелых нарядах с экстремальным разрезом до бедра.
Кроме того, к своему юбилею и концерту, который состоится в Кремле 17 апреля, певица решила изменить и прическу - сделала геометрическую челку и длинное каре.
Отметим, как бы ни менялся имидж Примадонны, одно в ее облике остается неизменным — фирменные рыжие волосы. Меняется длина, сама прическа, но цвет все тот же.
Пугачева без грима
Певица иногда балует фанатов фото без прикрас, и удовлетворяет любопытство своих поклонников домашними селфи.
Примадонна не стыдится показать на близких фото возрастные изменения, естественность лица и растрепанные, не уложенные профессионалами, волосы.
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