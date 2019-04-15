Алле Пугачевой-70: как менялась внешность Примадонны

15 апреля 2019, 08:11

Певица прошла путь от черных балахонов до дерзких мини-платьев.

Алла Пугачева
Алла Пугачева отмечает 70 лет / Фото: viva.ua

Легендарная российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает 70-летие. Она выпустила более полутысячи песен, покорила своим тембром сердца миллионов и стала Примадонной российской эстрады.  

За тем, как менялся стиль и образ артистки, на протяжении ее творческой карьеры следили множество поклонников. Главред предлагает вспомнить, как выглядела Пугачева с юных лет до сегодня.

Алла Пугачева в детстве

В школьные года Пугачева мало отличалась от своих сверстников: она носила классическую школьную форму: темное платье и белый фартук. Волосы были аккуратно причесаны, на них обязательно присутствовал бант. Кроме того, певица в старших классах носила очки, которые корректировали зрение.

Алла Пугачева
Алла Пугачева в школе / 24smi.org

Алла Пугачева в молодости

Уже в музыкальном училище певица она избавилась от очков, отрастила волосы, завивая их немного волнистые локоны, сделала модные тоненькие брови – и стала красоткой того времени. Артистка также вделала макияж с акцентом на губы.

Алла Пугачева
Алла Пугачева в молодости / 24smi.org

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Алла Пугачева на сцене: путь от черного балахона к дерзким мини

В начале своей карьеры артистка активно экспериментировала с образами: то обрезала свои волосы, то вновь отращивала, наносила яркий макияж с разноцветными тенями, либо появлялась с минимумом косметики.

Алла Пугачева
Алла Пугачева  с пышной копной волос/ instagram.com/allabpugacheva

"Классический" образ Пугачевой появился в 2000-х: фанаты помнят Примадонну в балахонах разных оттенков черного с рукавами а-ля "летучая мышь" и в сапогах-ботфортах.

Алла Пугачева
Алла Пугачева в своем узнаваевом образе / kp.ru

Вскоре певица стала появляться в просторных вещах, но уже пастельных цветов, и экспериментировала с романтичными и нежными образами.

Алла Пугачева
Алла Пугачева сменила темные балахоны на более яркие наряды / lisa.ru

Помог артистке отправить балахоны в чулан стилист певицы Алишер. Кроме того, певица, преодолев 50-летний рубеж решила заняться и фигурой: она сбросила около 20-ти килограммов. После этого Алла Борисовна снова вернулась к мини-платьям с зауженной талией.

Алла Пугачева
Алла Пугачева вернулась к нарядам с длиной мини / woman.rambler.ru

После рождения детей в 2013 году Пугачева вновь сменила имидж: в ее гардеробе все чаще стали появляться образы в стиле глэм-рок и смарт кэжуал.

Алла Пугачева
Алла Пугачева побддирала одежду в стиле глэм-рок / mk.ru

Алла Пугачева 2019

В 2019 году певица и вовсе забыла про балахоны, демонстрирует помолодевший и стильный вид. Артистка не стесняется показывать ноги в смелых нарядах с экстремальным разрезом до бедра. 

Алла Пугачева
Алла Пугачева демоснтрирует стройные ноги / instagram.com/_alla_orfey_

Кроме того, к своему юбилею и концерту, который состоится в Кремле 17 апреля, певица решила изменить и прическу - сделала геометрическую челку и длинное каре.

Отметим, как бы ни менялся имидж Примадонны, одно в ее облике остается неизменным — фирменные рыжие волосы. Меняется длина, сама прическа, но цвет все тот же.

Алла Пугачева
Алла Пугачева предстала с новой прической / instagram.com/artur_gasparyan_mk

Пугачева без грима

Певица иногда балует фанатов фото без прикрас, и удовлетворяет любопытство своих поклонников домашними селфи. 

Примадонна не стыдится показать на близких фото возрастные изменения, естественность лица и растрепанные, не уложенные профессионалами, волосы.

Алла Пугачева
Алла Пугачева в феврале 2018 года / instagram.com/alla_orfey

Ранее астролог спрогнозировал перемены в личной жизни Аллы Пугачевой.

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Алла Пугачева юбилей
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