"В самое сердце": Алла Пугачева довела до слез новой песней на юбилейном концерте

18 апреля 2019, 15:44

17 апреля Примадонна впервые за 10 лет дала сольный концерт.

Алла Пугачева
Алла Пугачева дала первый сольный концерт за 10 лет / mk.ru

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила юбилей – 70 лет, 17 апреля дала в Кремлевском дворце грандиозный сольный концерт впервые за последнее десятилетие. Певица исполнила не только знаменитые хиты, но и порадовала фанатов новыми песнями.

Роликом с отрывком новой песни Пугачевой на своей странице в Instagram поделился муж Примадонны известный шоумен Максим Галкин.

"Какой концерт! Какая песня! У меня нет слов. Спасибо, Алла!", - написал Галкин.

Поклонники Примадонны и звезды шоу-бизнеса, которые присутствовали на концерте, признались, что не могли сдержать слез во время выступления артистки.

"Да эта песня сразу зацепила в самое сердце", "Слезы катились ручьем... Очень сильно", "Сколько эмоций было, не описать словами. Проплакала весь концерт", "Мы все в восторге! Спасибо огромное Алле, что нашла силы и сделала все нереально круто", - писали юзеры.

Ранее Алла Пугачева  с детьми поразила сеть новым видео.

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Алла Пугачева
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