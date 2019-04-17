"Нервным не смотреть": Алла Пугачева с детьми поразила сеть новым видео

Примадонна показала, как импровизирует на пианино.
Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила юбилей – 70 лет, вызвала восторг у поклонников семейной идиллией с детьми.
На видео певица играет на пианино, а ее дети – пятилетние Лиза и Гарри, аккомпанируют маме. Роликом на своей странице в Instagram поделился муж Примадонны известный шоумен Максим Галкин.
"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть", - шутливо предупредил юморист.
Поклонники восхитились тем, что вся семья собралась у музыкальных инструментов, и звездные родители уделяют время свои детям.
"Пусть не в ноты и шумно, но зато так весело и дружно! Это же и есть настоящая семья музыкантов", "Веселые мометы безумства и счастья. Что может быть лучше?", "Обалдеть, какая семейная идиллия. Столько в вас любви и исренности", - писали юзеры.
Ранее по Путину "проехались" из-за поздравления Пугачевой.