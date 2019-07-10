"Владимир в а*уе": Дорофеева почти Позитиву на репетиции

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Позитив репетируют очень откровенные танцы.

Об этом свидетельствует фотоотчет Дорофеевой, на котором видно, как они чуть не устроили оргию.

На фото Дорофеева и Позитив танцуют, но видно, что она танцы не особо приличные, а на последнем фото Надя и вовсе прислоняется к достоинству Позитива ягодицами.

Фанаты подметили, что они хорошо смотрятся вместе. Некоторым танцы показались слишком откровенными, учитывая то, что и Позитив, и Надя состоят в браке. И фанатам стало интересно, как их половинки относятся к такому.

Надя Дорофеева и Позитив / instagram.com/nadyadorofeeva

Но ребята так приглашают всех на свой концерт Вислово 5 октября в Киеве.

Надя Дорофеева / скриншот

Надя Дорофеева / скриншот

Надя Дорофеева / скриншот

"Мне кажется от танцев не только Надя с Лешей кайфуют, но и друг Позитива", "меня мурашки от последней фотографии", "У кого то встанет друг (извиняюсь)", "При живом то муже...", "Владимир в а*уе от фотки" "Остання фотка означає шо ви разом?", "Дантес нервно курит в сторонке. Жалек", "Вот это горячо конечно", "Надя,ты решила нас убить", "Муж не ревнует?", "Омагад омагад", "Потап и Настя тоже отнекивались, типо мы с тобой не пара...", - пишут поклонники.

Надя Дорофеева / скриншот

Надя Дорофеева / скриншот

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