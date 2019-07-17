Бузова на четвереньках отгребла по мягкому месту

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Ольгу Бузову вызвали в шоу Comment Out, смысл которого - звезды должны писать комментарии в соцсетях. В противном случае, их наказывают.

Бузова получила частично политическое задание, и решила получить наказание за его невыполнение.

Бузовой было необходимо написать комментарий: "Думаю, что @

"Так нельзя! Я очень хороший человек. Я не хочу становиться на четвереньки, но я не готова это писать. Хотите на колени меня поставить? Я поняла, я так высоко взлетела, что вы хотите меня опустить", - заявила Бузова.

Оля Бузова / скриншот

Оля Бузова / скриншот

Так, звезде "Дома-2" пришлось надеть костюм таракана, стать на четвереньки и попытаться убежать от мужчины, который бил ее тапком.

Comment Out #11 Оля Бузова стала на четвереньки - смотреть онлайн 16.07.2019:

Стоит отметить, что Оля Бузова так верещала, и бегала, что на помощь ей кинулся охранник, который остановил свирепый тапок.

Напомним, недавно голая Оля Полякова состарила себя в FaceApp.