Бузова на четвереньках отгребла по мягкому месту

Российскую певицу Олю Бузову публично наказали в эфире юмористической программы, использовав ее имидж развязной и пошловатой артистки.
Ольгу Бузову вызвали в шоу Comment Out, смысл которого - звезды должны писать комментарии в соцсетях. В противном случае, их наказывают.
Бузова получила частично политическое задание, и решила получить наказание за его невыполнение.
Бузовой было необходимо написать комментарий: "Думаю, что @
"Так нельзя! Я очень хороший человек. Я не хочу становиться на четвереньки, но я не готова это писать. Хотите на колени меня поставить? Я поняла, я так высоко взлетела, что вы хотите меня опустить", - заявила Бузова.
Так, звезде "Дома-2" пришлось надеть костюм таракана, стать на четвереньки и попытаться убежать от мужчины, который бил ее тапком.
Comment Out #11 Оля Бузова стала на четвереньки - смотреть онлайн 16.07.2019:
Стоит отметить, что Оля Бузова так верещала, и бегала, что на помощь ей кинулся охранник, который остановил свирепый тапок.
Напомним, недавно голая Оля Полякова состарила себя в FaceApp.