Бузова приняла в рот морковку российского футболиста

Оля Бузова получила морковку на лицо/ Instagram

Российская певица Оля Бузова взорвала сеть, когда на видео ей в рот потер морковку симпатичный парень.

Оля Бузова снялась в шоу Comment Out, где ей пришлось делать весьма унизительные вещи, чтобы не обижать звезд шоубиза.

На одном из заданий, Бузова ответила отказом комментировать фотографию поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, где бы пришлось нелестно высказаться в адрес поклонниц певца с детьми.

Она должна была написать: Хочу запретить перелеты тупым мамашкам с их кричащими детишками, которых нужно тупо смыть в унитаз. Ты со мной?".

"Есть вещи, которые для меня являются святыми. А так шутить – это просто за гранью", — настояла Бузова, выбрав наказание.

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Оля Бузова готовится принять морковку / скриншот

Это был Овощной камшот - Бузова садится на стул, а соперник приставляет морковь к поясу и теркой трет ее в рот.

Сначала Бузова села на стул и начала пододвигаться к Смолову со словами: "Как поудобней?", вызвав взрыв оваций.

Оля Бузова получила морковку Смолова на лицо/ скриншот

Но в итоге, Смолов встал на стул перед сидящей певицей и потер морковь в открытый рот девушки, вызвав овации в зале. Преодолевая стыд и смех, конкурсанты справились с заданием.

Comment Out #11 Оля Бузова приняла морковь в рот - смотреть онлайн 16.07.2019:

Ранее Бузова на четвереньках отгребла по мягкому месту.