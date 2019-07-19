"Нужен крепкий самец": российский критик раскрыл ориентацию Киркорова

Филипп Киркоров, по мнению коллег, находится в поиске "самца" / instagram.com/fkirkorov

Российский музыкальный критик и бывший судья украинского "Х-фактора" Сергей Соседов пулично заявил о нетрадиционной ориентации Филиппа Киркорова, которая якобы даже мешала его здоровым супружеским отношениям с "бывшей женой Аллой Пугачевой.

Ему женщины, я думаю, не нужны. Ему нужны другие совершенно люди. Мужчин рядом нет, я так полагаю. Очень сложно найти себе спутника. Выбор очень тяжелый. Не знаю, кто Киркорову нужен. Наверное, крепкий самец, мощный. Думаю, он такого ищет и страдает, что не может найти", - цитирует Соседова Собеседник.

По словам критика, нетрадиционная ориентация Киркорова была очевидна уже давно. Например, с Пугачевой они жили, как правило, в разных номерах отеля, а порой даже и в удаленных друг от друга гостиницах.

"Он так ее радовал, что они жили в разных о­телях и номерах на гастролях. Да что там говорить…" — отметил эксперт.

Соседов назвал Киркорова "творческим импотентом" и заявил о провальности его последних работ. Особенно критику не понравилась песня Ибица и клип к ней, а также шоу Я.

Напомним, певица Оля Бузова взорвала сеть, когда на видео ей в рот потер морковку симпатичный парень. А все потому, что ответила отказом комментировать фотографию поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, где бы пришлось нелестно высказаться в адрес поклонниц певца с детьми.