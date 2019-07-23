Кристина Агилера в России навернулась с лестницы во время концерта

23 июля 2019, 16:29

Располневшая американка Кристина Агилера приехала в Россию с концертом, но попала в неприятную ситуацию с интерьером.

Кристина Агилера
Кристина Агилера / instagram.com/xtina/

Кристина Агилера слегка располнела, но это не помешало ей выступить на своем очередном концерте, который проходил в России в Санкт-Петербурге.

Россияне не смогли без эксцессов - недосмотрели за своей гостьей, и она едва не убилась на лестницах ледового дворца.

Все произошло довольно быстро, и коллеги из команды помогли Агилере довольно оперативно, подняв ее, отряхнув, и поставив на место.

Все случилось на песне Bionic и Your Bidy, клогда она спускалась по ступенькам.

вначале кто-то иг команды поддерживал, ее. Но на последних ступеньках, отпустил руку, из-за чего певица грохнулась на пол.

Что досадно, во время падения она не пела, в отличии от своей фонограммы, которая не останавливалась ни на секунду.

Christina Aguilera в России смотреть онлайн падение с лестницы:

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