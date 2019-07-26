Жара 2019: Бузова покалечилась во время выступления

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Российская певица Оля Бузова поскользнулась и покалечила ногу во время выступления в Баку на фестивале Жара-2019.

Бузова раззадорила публику постом о том, что она упала на фестивале Жара 2019, а потом показала разбитую в кровь ногу.

"Твои слова ВодиЦа, так не годиЦа Больше всего боялась, что подскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня. Надеюсь никто этого не заметил. Баку, спасибо за поддержку и жаркий приём. Я вас люблю", - написала Бузова.

При это в комментариях поклонники отметили, что это явный черный пиар - ведь, те, кто даже не обратил на это внимания - кинутся искать фото и видео на странице Бузовой.

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В подкрепление этих слов, Оля Бузова опубликовала в Сторис материал, на котром видно кровоточащее колено певицы.

Бузова уже в гримерке записала для Сторис своего Instagram видео, в котором рассказала о болезненном инциденте.

К слову, видео с падением таки существует. Бузова упала именно во время песни Водица, причем, судя по фото из сторис - залила пол кровью.

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Оля Бузова упала на сцене фестиваля Жара 2019 смотреть онлайн видео:

Ранее появился список украинских звезд, которые приехали на фестиваль Жара 2019 в Баку, который частично финасируется из госбюджета России.