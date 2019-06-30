Жара-2019: кто из украинских звезд выступит на российском фестивале ради наград от оккупанта

30 июня 2019, 15:07

Уже появились даты и расписание выступлений на российском фестивале Жара-2019, который последнее время проходит в Баку. Разобрались, кто из Украины посетит концерт страны-агрессора.

Светлана Лобода
Жара Music Avards 2019: Светлана Лобода / Instagram

В Баку традиционно, в конце июля 2019 намечается проведение фестиваля Жара-2019, который отличается тем, что в конце звезды сами себе ставят оценки и номинируют себя на премию.

На организованное оккупантами мероприятие уже шестой год подряд собрались украинские звезды, которые готовятся получать российские премии.

Кроме традиционных для России Киркорова, Валерии, Королевой и тд., на фестиваль прибудут украинские исполнители, в том числе и те, кто после оккупации Крыма и Донбасса переселились в Россию.

Например, Вера Брежнева, которая недавно заявила, что и вовсе не считает себя украинской исполнительницей, живет и работает в России, и на концерте будет выступать как русская.

Жара 2019: Вера Брежнева
Жара 2019: Вера Брежнева / скриншот

Также русской сделалась Ани Лорак, которая отличилась поддержкой России в оккупации Крыма и Донбаса, и уже несколько лет живет в РФ, игнорируя Украину. Правда, в 2017-2019 году она тайно приезжала в Киев, чтобы выступить на нескольких концертов у другей, но скрывала это, так как боится быть публично осужденной людьми за поддержку оккупационной политики России.

Жара 2019: Ани Лорак
Жара 2019: Ани Лорак / скриншот

Макс Барских, который в 2018 году выступил на Красной площади в Москве на 9 мая, также забыл, что он украинец родом из Херсона, и выступит на Жаре-2019 в качестве русского исполнителя.

Потап и Позитив в группе MOZGI не смогли удержаться после корпоратива у экс-регионала, и также едут на Жару-2019 за российскими наградами.

Жара 2019: Mozgi и Макс Барских
Жара 2019: Mozgi и Макс Барских / скриншот

Кроме того, на сцену Позитив выйдет также в составе группы Время и Стекло с Надей Дорофеевой, которая стремится получать российские награды.

Вместе с Потапом на фестиваль оккупантов отправляется Настя Каменских, которая вышла за него замуж в мае 2019. Однако Настя уже традиционная и постоянная звезда фестиваля - она почти их не пропускает.

Жара-2019: Настя Каменских и Monatik
Жара-2019: Настя Каменских и Monatik / скриншот

Украинский исполнитель Monatik, который якобы не ездит на гастроли в Россию, и не имеет никаких дел с российскими представителями шоу бизнеса также появится на фестивале Жара-2019, который финансируется Путином.

Светлана Лобода, которая не только регулярно живет и работает в России, но и тайно посещает Украину, таже выступит на Жаре-2019, но от Украины, а не России. Она предпочитает не появляться в Украине, но на День Конституции тайно выступала в Киеве с ватным любителем "ДНР",

Жара-2019: Светлана Лобода
Жара-2019: Светлана Лобода / скриншот

Кроме того, на фестивале выступит исполнитель Эллаи родом из Симферополя, который живет и работает в Москве, снимает клипы в оккупированном россиянами Крыму, но при этом идентифицирован для Жары-2019 как украинец.

Жара-2019: Эллаи
Жара-2019: Эллаи / скриншот

Фестиваль пройдет в Баку на курорте Sea Breeze Resort, и финансирует его в том числе госбюджет РФ, так как РФ частично владеет несколькими компаниями-спонсорами.

Напомним, хедлайнер Atlas Weekend 2019 София Ротару намерена посетить российский фестиваль Новая Волна-2019.

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Россия Ани Лорак Светлана Лобода Вера Брежнева Настя Каменских Время и Стекло Потап Надя Дорофеева жара Mozgi аннексия Крыма Исполнитель Monatik оккупация Донбасса Позитив
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