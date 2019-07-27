"Кто круче?": Стас Михайлов оказался в центре скандала и сбежал домой

Жена популярного среди российских женщин Стаса Михайлова не поняла шутку, не прочитала сценарий, и со скандалом и истерикой покинула фестиваль Жара 2019.
Стас Михайлов и Григорий Лепс должны были поучаствовать в музыкальном батле, но жена Михайлова устроила цирк на красной дорожке фестиваля Жара 2019 и сбежала с мужем из Баку.
На красной дорожке фестиваля Жара 2019 Стас Михайлов стал невольным эпицентром скандала, который затеяла его жена, пишет телеграм-канал Super.
Во время общения с ведущим на красной дорожке жена Михайлова Инна почувствовала необходимость затеять истерику.
"Как думаете, кто круче — Стас Михайлов или Григорий Лепс?", - спросил у нее ведущий Константин Тарасюк.
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Уже через несколько минут Инна Михайлова, билась в истерике.
Причем она быстро перешла от слов к делам. Со словами "Это неуважение к артисту!" и "Вы оскорбили Стаса", Михайлова потребовала разобраться в ситуации и уволить ведущего, посмевшего озвучить некорректные сравнения.
Сам участник скандала Контантин Тарасюк подтвердил, что действительно после красной дорожки у него случился инцидент, связанный с женой Стаса Михайлова.
"Я не сказал ничего, что могло бы их как-то оскорбить. Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!", - удивляется он.
Утренним рейсом супруги Михайловы срочно покидали Баку и фестиваль Жара 2019.
Напомним, до этого мини-скандальчиком стало только падение Оли Бузовой во время выступления - она показала, что разбила ногу в кровь.