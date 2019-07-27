"Кто круче?": Стас Михайлов оказался в центре скандала и сбежал домой

Стас Михайлов сбежал из Баку из-за Григоря Лепса / Instagram

Стас Михайлов и Григорий Лепс должны были поучаствовать в музыкальном батле, но жена Михайлова устроила цирк на красной дорожке фестиваля Жара 2019 и сбежала с мужем из Баку.

На красной дорожке фестиваля Жара 2019 Стас Михайлов стал невольным эпицентром скандала, который затеяла его жена, пишет телеграм-канал Super.

Во время общения с ведущим на красной дорожке жена Михайлова Инна почувствовала необходимость затеять истерику.

"Как думаете, кто круче — Стас Михайлов или Григорий Лепс?", - спросил у нее ведущий Константин Тарасюк.

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Уже через несколько минут Инна Михайлова, билась в истерике.

Причем она быстро перешла от слов к делам. Со словами "Это неуважение к артисту!" и "Вы оскорбили Стаса", Михайлова потребовала разобраться в ситуации и уволить ведущего, посмевшего озвучить некорректные сравнения.

Стас Михайлов и Григорий Лепс / пресс-служба Жара 2019

Сам участник скандала Контантин Тарасюк подтвердил, что действительно после красной дорожки у него случился инцидент, связанный с женой Стаса Михайлова.

"Я не сказал ничего, что могло бы их как-то оскорбить. Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!", - удивляется он.

Утренним рейсом супруги Михайловы срочно покидали Баку и фестиваль Жара 2019.

Напомним, до этого мини-скандальчиком стало только падение Оли Бузовой во время выступления - она показала, что разбила ногу в кровь.