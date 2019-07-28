Украинская звезда показала "неадеквата"-преследователя

Злата Огневич показала "неадеквата", который ее преследовал / instagram.com/zlata.ognevich

Бывший нардеп, участница международного песенного конкурса Евровидение 2013 исполнительница Злата Огневич (Инна Бордюг) сообщила, что правоохранители разбирались с мужчиной, который ее преследовал.

"Неадекват" в субботу, 27 июля, в Киеве приехал за певицей на иномарке на тренировку, свидетельствует видеоролик, размешенный артисткой на ее странице в Instagram.

Исполнительница сообщила, что пожаловалась на злоумышленника в полицию и показала фото и видео, на которых он запечатлен.

"…он приехал за мной на тренировку, я вызвала полицию, вот, и они с ним разбираются. Но я думаю, что этого ненадолго хватит…", — сказала Злата Огневич.

Артистка полагает, что у мужчины через месяц снова будет обострение. "…Не знаю, что с этим делать, буду как-то жить, разговаривать, пытаться на него воздействовать разговорами…", — заявила она.

Напомним, в апреле Злата Огневич рассказывала, что давно подвергается преследованиям мужчины, который называет себя ее мужем. Певица также сообщила, что злоумышленник узнал, где она живет.