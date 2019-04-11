"Называет себя моим мужем": Злата Огневич рассказала о преследователе

Злата Огневич призналась. что наняла охрану / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица и экс-нардеп от Радикальной партии Злата Огневич, на которую напали прямо возле ее дома, рассказала о своем преследователе.

На вечере премьер с Екатериной Осадчей, который состоялся в дворце Украина, певица в комментарии Сегодня.Lifestyle призналась, что мужчина за ней следит очень давно, и называет себя ее мужем.

"Этот человек болен. У него не все в порядке с психикой. Поэтому я не могу его изолировать. По законам Украины, пока он не причинил мне серьезный телесный вред – не выстрелил, не порезал, ничего нельзя делать. Он за мной следит очень давно, он пишет бред моей сестре, называет себя моим мужем. И вот он выследил меня, где я живу. Он очень долго пытался это сделать. Я была шокирована, не ожидала такого", – признается Злата.

Певица призналась, что после случая с нападением, ей пришлось в целях безопасности нанять охрану, ведь "жить в страхе и накручивать себя" она не собирается. Также она поделилась деталями нападения.

"Я вышла из машины и тут из темноты выныривает ужасная и страшная морда, хватает меня за руку… У меня пропал дар речи. Когда смотришь кино, думаешь: "Почему же она не закричала?". Ты не можешь кричать, тебя будто парализует. И только потом я начала кричать "помогите". Выскочил мой водитель, который уже начал уезжать. То есть, если бы он уехал раньше… Я бы отбивалась, я смелая. Водитель его задержал. Камеры слежения засняли это все", – вспомнила певица.

Напомним, в конце февраля 2019 года неизвестный мужчина напал на Злату Огневич прямо у ее дома. По словам певицы, он преследует ее уже два года, и в этот раз перешел от слов к действиям. Когда певица выходила из машины, он схватил ее за руку и не отпускал, пытаясь утащить с собой. Сумел оттащить от артистки мужчину ее водитель, и не отпускал его до приезда полиции.

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