Такой красоты еще не видели: Тина Кароль покорила сеть откровенным нарядом

Украинская певица Тина Кароль покорила фанатов своим нарядом на вечере премьер с Екатериной Осадчей, который состоялся в дворце Украина.

Для презентации на сцене песни Безодня, записанной с группой Бумбокс, певица выбрала полупрозрачное платье от британского дизайнера Kristian Aadnevik стоимостью 340 тысяч грн. Платье на одно плечо с высоким разрезом до бедра и акцентом на декольте артистки, стало одним из самых запоминающихся нарядов вечера.

Образ Кароль дополнила своей традиционной укладкой волос на бок, яркой помадой на губах, серьгами в виде сердца от Balenciaga и черными босоножками, украшенными стразами.

Подписчики в комментариях к фото в Instagram засыпали артистку комплиментами, расхвалив наряд.

"Нереально красивое платье и просто великолепная Тина!", "Ого, какая красивая!", "Шикарная женщина-кошка!", "Какое красивое и откровенное платье", "Сногсшибательная женщина", - отреагировали фанаты.

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